美國要求澤連斯基道歉　財長：他晤特朗普前已2次拒絕礦產協議

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮激烈爭吵後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周六（3月1日）表示，早在兩人會晤前，澤連斯基已兩次拒絕與美國簽署礦產協議。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）更指澤連斯基應向美方道歉。



霍士新聞引述貝森特指，「這肯定是澤連斯基有史以來最大的外交失誤之一。」他稱澤連斯基在基輔的一次會議上告訴他，不會簽署一項礦產協議，該協議將用美國數十億美元的援助資金來換取烏克蘭的稀土和其他資源。

貝森特稱， 澤連斯基還拒絕與美國副總統萬斯（JD Vance）和國務卿盧比奧達成協議。

2025年2月12日，烏克蘭基輔，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenkyy，不在圖中）舉行聯合新聞發布會時發表講話。（Reuters）

2025年2月28日，特朗普與澤連斯基在白宮會面，雙方不歡而散（Reuters）

密蘇里州共和黨參議員Eric Sc​​hmidt 表示，澤連斯基基本上可以提前五天簽署協議，但他卻想來白宮。特朗普甚至在公開場合和私下都對此表示樂觀。儘管他本可以重新安排整個事情，但澤連斯基卻表現出敵意，而且過分了。

魯比奧主張澤連斯基應道歉，彭博社引述消息人士指，特朗普政府私下明確表示，希望澤連斯基公開道歉以恢復與華盛頓的關係。