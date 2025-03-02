諷澤連斯基像前女友　美國家安全顧問：只會追究過去

「澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）就像個前女友，她想爭論你九年前說過的每一句話，而不是推動這段關係向前發展。」美烏領導人在白宮「撕破臉」，一場公開爭吵令全球目瞪口呆，美國總統國家安全事務助理沃爾茲（Mike Waltz）3月1日透露了這場風波的更多經過。



沃爾茲說，在雙方領導人爆發爭吵後，美方高官「幾乎一致」建議拒絕與烏方進一步接觸，烏克蘭總統澤連斯基「已不再受歡迎」，儘管澤連斯基本人起初並未意識到事情的嚴重性，但他的團隊「幾乎哭出來了」。他還形容，澤連斯基堪比一個只會追究過去，而不會向前看的「前女友」。

美國國安顧問沃爾茲2025年2月18日在沙特出席與俄方官員的會談（Reuters）

外媒認為，此番衝突令美烏這一重要盟友關係面臨徹底破裂，歐洲也面臨艱難抉擇：到底是要滿足特朗普（Donald Trump，又譯川普）的要求，在援烏抗俄方面承擔更多責任，還是要犧牲澤連斯基來與美國達成協議。而在美國國內，特朗普也面臨着來自民主黨對手乃至本黨議員的抨擊。

「澤連斯基團隊幾乎都哭了」

據美媒3月1日報道，沃爾茲接受採訪時透露了這場會晤的更多經過。他說，當澤連斯基和特朗普在白宮橢圓形辦公室會晤結束後，他告知這位「仍然好辯」的烏克蘭總統，是時候離開白宮了。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

起初當媒體散場後，美烏團隊回到了不同的房間休息。根據沃爾茲的描述，他與國務卿魯比奧以及其他高級官員隨後 「幾乎一致向（特朗普）總統提出建議」——在橢圓形辦公室遭受那樣的侮辱之後，我們實在看不出還怎麼繼續，從那一刻起，任何進一步與澤連斯基的接觸只會讓事情變得更糟。

隨後，沃爾茲被派去傳達澤連斯基已「不再受歡迎」的消息。

當被霍士新聞（Fox News）問及澤連斯基是否意識到事情的嚴重性時，沃爾茲說：「不，他沒有。坦率地說，他的團隊意識到了。澤連斯基的大使和他的顧問幾乎……他們幾乎哭出來了，希望事情能繼續推進。但澤連斯基仍然好辯。」

2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、副總統萬斯（JD Vancee）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤並爆發言語衝突。圖為在爆發罵戰後，萬斯的表情跟與會的國務卿魯比奧（Marco Rubio），形成鮮明對比。（X@kathrynw5）

沃爾茲說，他告訴澤連斯基：「時間對你們不利。不僅在戰場上，就世界局勢而言，時間也對你們不利，而且最重要的是，美國的援助和納稅人的容忍度並非是無限的。」

他還補充道，澤連斯基「還沒有意識到現在（美國）已經換了新的掌權者。這是一位新總統，我們決心採取一種新的方式實現和平。」

後來，在接受另一家美媒採訪時，沃爾茲將澤連斯基比作一個只想爭論過去，而不是向前看的「前女友」（ex-girlfriend）。

2023年9月21日，烏克蘭總統澤連斯基（左）和美國總統拜登（右）在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室。（Reuters）

「他顯然只專注於認為自己需要對每一個細節進行事實核查和糾正，」沃爾茲說，「這就像，你懂的，一個前女友，她想爭論你九年前說過的每一句話，而不是推動這段關係向前發展。」

彭博社3月1日報道指出，澤連斯基與特朗普一場會面演變成激烈爭吵，導致澤連斯基未拿到美國的安全保障便被下達「逐客令」。此番衝突令美烏這一重要盟友關係面臨徹底破裂，歐洲也面臨艱難抉擇：到底是要滿足特朗普的要求，在援烏抗俄方面承擔更多責任，還是要犧牲澤連斯基來與美國達成協議。

在歐洲官員眼裏，白宮28日發生的事情簡直是一場「災難」。儘管特朗普在社交媒體上公開要求澤連斯基「準備好了再來和談」，但外界普遍認為，只要澤連斯基仍在位，美烏就幾乎不可能達成結束衝突的協議。

2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）爆發罵戰，在旁的烏克蘭駐美大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）被媒體拍到，她右手掐眉心，一臉不忍直視的尷尬模樣。（X@kaitlancollins）

要麼我們來結束這場戰爭，要麼就讓他（澤連斯基）自己打下去。」特朗普28日晚上離開白宮時對記者說，「如果他自己打下去，情況不會樂觀，因為沒有我們，他贏不了。」

「今天，很明顯自由世界需要一位新領袖。」歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯說，「應對這一挑戰要靠我們歐洲人了。」

美媒認為，歐洲人已經很努力地滿足特朗普援烏抗俄的要求了，他們如今面臨着一個更加嚴峻的選擇：要麼依靠自身力量繼續援助烏克蘭，要麼與特朗普達成協議，而這可能要以犧牲澤連斯基的政治前途為代價。

2025年2月7日，烏克蘭武裝部隊第24機械化旅的一名士兵站在2S1 Gvozdika自行榴彈砲旁邊，他們在前線向俄羅斯軍隊開火，地點位於烏克蘭頓涅茨克地區。（Reuters）

還有一個問題也不容忽視：如果特朗普試圖迫使烏克蘭達成一項有利於俄羅斯的和平協議，歐洲該如何應對。

「與一個不想達成和平協議的領導人達成經濟協議是非常困難的。」 美國財政部長貝森特在接受彭博電視台採訪時說，他不確定澤連斯基在會談時到底在想些什麼。

一位歐洲官員稱，現在唯一在偷笑的就是普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）了。一位官員表示，歐洲將共同努力收拾殘局，但看起來特朗普已經下定決心拋棄烏克蘭，

2025年2月27日，俄羅斯莫斯科，圖為普京在聯邦安全局會議上發表講話。（Reuters）

還有幾位歐洲官員認為，橢圓形辦公室的這場鬧劇就是一場埋伏。

歐洲領導人在大多數場合對澤連斯基表達了支持。

「當務之急是美國、歐洲各國和盟友立即舉行峰會，坦率地討論我們打算如何應對當今的重大挑戰，首先就是烏克蘭問題。」意大利總理梅洛尼說。德國保守派領袖、大選獲勝者默茨在社交媒體上說：「親愛的澤連斯基，無論順境還是逆境，我們都與烏克蘭站在一起。在這場可怕的戰爭中，我們絕不能混淆侵略者和受害者。」

「澤連斯基完蛋了，他被拜登慣壞了」

2月28日，特朗普在白宮迎接澤連斯基。（Reuters）

白宮的這場唇槍舌劍不僅擴大了美國與歐洲盟國之間的分歧，而且也造成美國共和黨內部的分裂，給美國對烏克蘭的戰爭援助能否繼續帶來了很大的不確定性。

就在沃爾茲嘲諷澤連斯基就像「前女友」的當天，共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）炮轟特朗普「拋棄盟友，擁抱普京」。

「本周一開始，（特朗普）政府官員們拒絕承認是俄羅斯挑起了烏克蘭戰爭。而在周末，橢圓形辦公室裏又爆發了一場緊張而令人震驚的對話，白宮傳出消息稱他們可能試圖終止美國對烏克蘭的所有支持。」穆爾科斯基在社交平台X（舊稱Twitter）上發文寫道，「我知道外交政策不是膽小之人能應對的，但此刻，我感到極其難受，因為政府似乎正在拋棄我們的盟友，擁抱普京——一個對全球民主和美國價值觀構成威脅的人。」

2024年9月30日，距離烏俄邊境幾公里的蘇梅地區（Sumy），俄烏克蘭戰爭仍在繼續。圖為一名烏克蘭士兵在站崗。（Getty Images）

一位特朗普政府的顧問表示，美國為了達成停戰協議已經投入了太多，現在無法放棄。他說，相反，美國可能會大幅加大對基輔的壓力，並避免直接與澤連斯基打交道。

「可能會有一些後果，比如對美國迄今為止向烏克蘭提供的援助進行審計。」美國保守派傳統基金會副主席維多利亞·科茨（Victoria Coates）說，「我想可能會看到一些這樣的行動，但這並不一定排除未來的任何談判。」

來自內布拉斯加州，而且立場溫和的共和黨眾議員唐·培根（Donald J. Bacon）重申了對基輔的堅定支持。

2025年2月26日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymur Zelenskyy）在基輔舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

「這是美國外交政策的一個壞日子。烏克蘭想要獨立、自由市場和法治。它要融入西方。而俄羅斯則痛恨我們以及我們的西方價值。我們應該清楚表明我們支持自由，」培根在一份聲明中表示。

另一方面，對特朗普陣營中的一些人來說，這證實了他們長期以來對澤連斯基的懷疑。一位接近特朗普政府想法的消息人士稱，澤連斯基被拜登（Joe Biden）政府「慣壞了」，他自以為美國人民會繼續為衝突提供資金援助。

這位消息人士直言，澤連斯基完蛋了。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為萬斯在特朗普與澤連斯基（不在圖中）會晤時發表講話。指澤連斯基在白宮橢圓形辦公室中同特朗普爭吵是對自己與特朗普的不尊重。（Reuters）

美媒注意到，在特朗普和萬斯（JD Vance）當着媒體的面指責澤連斯基對美國缺乏尊重與感恩之後，一些長期支持烏克蘭抗俄的共和黨議員也把炮口指向澤連斯基。

28日當天，共和黨籍資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）剛剛與其他十幾位參議員一道和澤連斯基舉行了一場相當友好的會晤，但當他看到白宮橢圓形辦公室發生的那一場鬧劇之後，便直接呼籲澤連斯基要徹底改變或乾脆辭職。

「我在橢圓形辦公室看到的是不尊重，而且我也不知道我們未來是否還能再與澤連斯基打交道。」格雷厄姆對記者說，「他或者需要辭職，讓另外一個人過來與我們打交道，或者需要徹底改變。」

曾在特朗普第一任期內擔任過美國駐日本大使的共和黨籍參議員哈格蒂（William Hagerty）在社媒X平台上發文說，「美國絕不能再被人視為理所當然。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

