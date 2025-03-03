TikTok等社媒如何保護兒童私隱？　英國監管機構展開調查

英國私隱監管機構對TikTok、Reddit等社媒平台啟動調查，了解它們如何保護兒童私隱。



路透社報道，英國信息專員辦公室（ICO）星期一（3月3日）說，正在調查中國短視頻應用TikTok如何利用13歲至17歲青少年的個人資訊，來對他們推薦內容。辦公室也在調查網絡討論平台Reddit和圖片分享網站Imgur，了解它們如何評估未成年用戶的年齡。

社媒公司使用複雜的算法來確定內容的優先級，並吸引用戶參與。然而，平台放大相似內容可能導致兒童受到愈來愈多有害內容的影響。

英國信息專員辦公室在聲明中說：「如果我們有足夠證據證明上述任何一家公司違法，我們會向它們提出這個問題，並在得到它們的陳述後，得出最終結論。」

Reddit公司發言人回應說，Reddit一直與英國信息專員辦公室密切合作，並打算遵守所在國家或地區的所有相關法規。「我們的大多數用戶都是成年人，但公司計劃今年推出一些變更，以應對英國年齡保證的相關法規更新。」

TikTok和Imgur尚未回應路透社的置評請求。

英國已通過立法，對社媒平台制定更嚴格的規則，包括要求通過實施年齡限制和年齡驗證措施，以防兒童訪問有害和年齡不適當的內容。

本文獲《聯合早報》授權轉載

