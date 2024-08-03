美國司法部起訴 TikTok　「大規模」侵犯13歲以下兒童私隱

美國司法部（Department of Justice）8月2日對TikTok及其母公司字節跳動提出新一輪訴訟，指控該公司未有在其社交媒體應用程式上保護13歲以下兒童的私隱。



路透社8月2日報道，美國司法部表示，TikTok 違反了《兒童網上私隱保護法》 （Children's Online Privacy Protection Act），該法案要求企業針對兒童提供的服務，必須獲得兒童父母的同意，才能收集13歲以下用戶的個人資訊。

Tiktok在美國擁有約1.7億用戶，目前正就國會眾議院4月20日表決通過的TikTok剝離母公司法案與美國政府展開訴訟，這項措施強制字節跳動在2025年1月19日前出售TikTok，否則將面臨全國禁令。

TikTok行政總裁周受資（Shou Zi Chew）2024年1月31日身在美國國會出莊，出席參議院司法委員會關於兒童在網上遭受性剝削的聽證會，並在會上作證。（Reuters）

美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）也有份提出新一輪訴訟，稱其目的是要「結束TikTok對兒童私隱的非法大規模侵犯」。

民主黨眾議員Frank Pallone表示，該訴訟「突顯了將TikTok從中共政權控制下剝離的重要性。美國不能繼續讓其對手獲取大量美國人的敏感數據」。

攝於2024年3月20日的插圖，美國國旗放置在Tik Tok的標誌上。（Reuters)

TikTok同日表示，並不同意司法部提出的指控，訴訟牽涉許多與過去的事件和做法有關，但對這些事件和做法的描述實際上並不準確或已獲得妥善解決。Tiktok為其保護兒童所作出的努力感到自豪，將繼續致力更新和改進該平台。

美國司法部表示，TikTok故意讓兒童建立常規的TikTok帳戶，然後讓其在常規的TikTok平台上，創作短影片及與成年人分享訊息。 TikTok在未徵得兒童用戶父母同意的情況下，收集了這些兒童的個人資訊。