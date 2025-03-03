重返白宮後首次　特朗普周二發表國會演講　闡述4年執政計劃

美國總統特朗普（Donald Trump）將向國會闡述對美國和世界的願景，預計他會強調就職以來取得的成果，並為未來四年制定計劃。



法新社報道，特朗普將於美東時間星期二（3月4日）晚上9時（香港時間5日上午10時），在國會聯席會議上發表演講。屆時他將宣傳在上任一個多月里發布的一系列行政命令，並闡述接下來四年的執政方向。根據慣例，高等法院的九名法官可能出席會議。

特朗普在1月20日宣誓就職時說，美國的「黃金時代」已經到來。阿拉巴馬州共和黨籍參議員圖伯韋爾（Tommy Tuberville）說，特朗普的執政計劃肯定會與前總統拜登的「小丑表演」大不相同。

2025年2月25日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters·）

特朗普希望大力推進「美國優先」政策，以及大規模縮減聯邦機構規模。富豪企業家馬斯克（Elon Musk）和政府效率部（DOGE）正在努力採取措施，落實這些議程。

四年過去，特朗普對共和黨的控制只增不減。共和黨還在去年的大選中一併拿下國會兩院，進一步鞏固特朗普的權力。不過，特朗普政府解僱聯邦僱員的舉措仍然面臨司法挑戰，預計最高法院將對幾個關於政府改革的重大問題發表意見。

民主黨也在努力組織統一戰線，以對抗特朗普的媒體和政治攻勢。

此外，特朗普政府的對外政策也可能給盟友增添壓力，美烏領導人在白宮激烈爭吵就是最新的例子。特朗普也揚言動用經濟力量吞併加拿大，還聲稱歐盟的成立是為了搞垮美國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

