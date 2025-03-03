施紀賢主持歐洲領導人峰會　英媒：恐難改變特朗普看法

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）於3月2日在倫敦主持召開歐洲領導人峰會，討論歐洲安全和烏克蘭問題。他敦促歐洲領導人加強防禦規模，不僅要幫助維護烏克蘭的和平，還要維護整個大陸的穩定。但英媒表示，施紀賢的努力似乎難以說服美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）對烏克蘭提供軍事支持。



英國廣播公司（BBC）報道，施紀賢認為歐洲仍可發揮作用。他說英國、法國和其他國家將與烏克蘭共同製定停戰計劃，然後與美國討論。

圖為2025年3月2日， 歐洲國家領導人峰會在倫敦舉行，英國首相施紀賢（Keir Starmer）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ），以及歐洲多國領袖出席。（Reuters）

施紀賢提議，歐洲現在將繼續提供軍事援助，一旦達成和平協議，就會增強烏克蘭自身的防禦能力，以確保再次面對俄羅斯威脅時可以自衛。他還提出歐洲需組成「自願聯盟」（coalition of the willing），來保衛烏克蘭並保障和平。

英國和法國已表示願意向烏克蘭派遣地面部隊，以協助阻止俄羅斯的侵略。施紀賢希望歐洲的努力能換來美國的大力支持，以實現和平。但報道亦指出，特朗普似乎並不想這樣做，他認為美國礦業公司在烏克蘭當地的存在就足以維持和平。

2025年2月28日，特朗普與澤連斯基在白宮會面，雙方不歡而散（Reuters）

不管是與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮爆發口角，還是與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）達成共識，特朗普都在證明，施紀賢的嘗試並沒有為局勢帶來明顯的轉變。