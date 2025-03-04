美國對華關稅生效　中國國務院公布反制措施　向多項美產品徵關稅

美國對華加徵關稅政策在3月4日生效，中國國務院關稅稅則委員會隨即發公告稱，宣布採取反制措施，向多項美國產品加徵關稅。



聲明指，美國政府3日宣布以芬太尼為由對所有中國輸美商品進一步加徵10%關稅，形容美方單邊加徵關稅的做法損害多邊貿易體制，加劇美國企業和消費者負擔，破壞中美兩國經貿合作基礎。

根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年3月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。有關事項如下：

一、對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅。

二、對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。

美國大豆・中美貿易・中美關係・中美農產品：2019年5月22日，美國愛荷華州威爾頓，農夫手中捧着一把大豆。照片攝於2019年5月22日。（Reuters）

三、對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

四、2025年3月10日之前，貨物已從啟運地啟運，並於2025年3月10日至2025年4月12日進口的，不加徵本公告規定加徵的關稅。

中國商務部發言人亦表示，美方宣布在原10%加徵關稅基礎上對中國有關產品再次加徵10%關稅，中方已在世貿（WTO）爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。美方單邊徵稅措施嚴重違反世貿組織規則，破壞中美兩國經貿合作基礎，中方強烈不滿和堅決反對。中方將根據世貿組織規則，堅定維護自身合法權益，捍衛多邊貿易體制和國際經貿秩序。

商務部同時宣布，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，將美國因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單，稱此舉維護國家主權、安全和發展利益，禁止其向中國出口基因測序儀。

另外聲明又指，特科姆公司、搖杆舵公司等10間公司近年來不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益，因此將這些公司列入不可靠實體清單。