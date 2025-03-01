美財長：墨西哥提出配合美國　擬對華產品徵收相同關稅

美國財長貝森特（Scott Bessent）2月28日表示，墨西哥提出向中國產品徵收與美國相同的關稅，他形容這個提議「很有趣」，並認為加拿大應該跟隨。



路透社報道，貝森特接受彭博社訪問，指如果加拿大採取同一方式，將可以為北美建立堡壘，阻止中國貨品大量湧入，又形容這些產品是來自當代史上最不平衡的經濟體。

有知情人士向彭博社透露，墨西哥提出的對華關稅將集中於汽車及相關零件，以避免墨西哥產品被美國加徵25%關稅。

美墨關係：圖為2025年1月31日無人機拍攝的畫面，顯示大量貨車在墨西哥邊境城市華雷斯市（Ciudad Juarez）排隊，等候進入美國。（Reuters）

美國在3月4日向墨西哥及加拿大產品加徵關稅，以及額外向中國產品加徵10%關稅措施生效在即，墨西哥高層官員日前與特朗普政府官員磋商貿易問題。而墨西哥副經濟部長Vidal Llerenas周四（27日）稱，除了關稅，當地亦打擊主要來自中國的廉價貨品，包括透過「低額豁免價值」（de minimis）進口的冒牌產品。

目前墨西哥和加拿大政府並沒有作出回應；中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，美方單邊提高關稅嚴重違反世貿組織規則，損害中美和世界各國利益。

劉鵬宇指，施壓和脅迫不是與中國正確相處之道，相互尊重才是基本前提。因此北京方面敦促華府糾正錯誤做法，回到平等協商解決彼此關切的正確軌道。