SpaceX星艦發射前出現突發狀況 倒數40秒時叫停試飛｜有片
撰文：張涵語
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世界首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司SpaceX周一（3月3日）叫停「星艦」（Starship）在德州（Texas）的第8次試飛，原因是火箭系統的核心出現不明問題，導致公司首次在太空部署模擬星鏈（Starlink）衛星的嘗試推遲至少24小時。
據SpaceX直播顯示，這次任務取消發生在升空前40秒的發射倒數期間。SpaceX發言人Dan Huot後表示，該公司可能會在4日嘗試再次發射，具體取決於問題的性質。
SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）4日在社交平台X上表示：「這次飛行有太多疑問…… 最好拆開，檢查兩個階段，然後在一兩天後再試一次。」
此次試飛是自今年1月16日星艦在進行第7次試飛後爆炸以來的首次發射。當時星艦搭載在火箭助推器上，在飛行8分鐘後在加勒比海上空爆炸。
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