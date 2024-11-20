SpaceX星艦完成第6次試射　特朗普偕馬斯克觀看火箭發射

美國太空探索技術公司的新一代重型運載火箭「星艦」星期二（11月19日）完成第六次試飛。火箭第一級助推器未按計劃返回發射塔回收，而是濺落在墨西哥灣；第二級飛船首次在太空中成功啟動「猛禽」發動機。



綜合路透社和新華社報導，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）到太空探索技術公司（SpaceX）位於德克薩斯州的設施，與SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）一起觀看發射過程。

特朗普出席星艦發射活動，表明他與馬斯克的聯盟正在加深，馬斯克將從特朗普的選舉勝利獲益。11月16日，兩人也一起出席麥迪森廣場花園的終極格鬥冠軍賽。

SpaceX的直播畫面顯示，美國中部時間星期二淩晨4時零1分（香港時間星期三清晨6時零1分），「星艦」（Starship）從德州博卡奇卡的基地發射升空。不久後，火箭第一級「超級重型」（Super Heavy）助推器和第二級飛船成功分離。發射約七分鐘後，助推器在墨西哥灣濺落，星艦飛船進入太空滑行階段。此後，飛船首次在太空中成功啟動一台「猛禽」發動機（Raptor），受控再入大氣層。發射約1小時零5分後，星艦飛船在印度洋濺落。

SpaceX的超重型火箭搭載新一代星艦，準備於2024年11月18日在德克薩斯州布朗斯維爾的 Boca Chica 發射台發射。（Reuters）

據SpaceX介紹，此次試飛的目標包括：助推器在發射後再次返回發射場，由發射塔機械臂捕獲回收；在太空中重新啟動飛船的猛禽發動機；進行一系列隔熱罩實驗以及飛船再入大氣層並在印度洋上空下降的機動變化等。

值得注意的是，當天試飛中，火箭助推器並未按計劃返回發射場回收，而是改在墨西哥灣濺落。SpaceX尚未公佈相關原因，媒體稱，助推器改為水面濺落是由於未達到陸地回收所需的安全標準。

星艦火箭總長約120米，直徑約九米，由兩部分組成，第一級是長約70米的超級重型助推器，第二級是星艦飛船，兩級均可重複使用。該火箭的設計目標是將人和貨物送至地球軌道、月球乃至火星。

這是星艦的第六次試飛。今年10月第五次試飛時，其火箭助推器在降落時由發射塔上被稱作「筷子」的機械臂「夾住」，首次實現在半空中捕獲回收。這種方式有助更快地回收、重複使用助推器，提高星艦發射頻率。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

