日本札幌景點驚現大量空篋　網民：外國遊客沒規矩　官方解畫

日本一名網民近日在社交平台上載照片，指北海道札幌一個觀光景點附近的公園內有多個遭棄置的行李篋，估計是亞洲大陸遊客棄置，認為這些行為過份。當地部門其後移除行李篋，並指它們都是由露宿者收集。



一個名為「ねーこ」（X /@nape0404）網民3月2日在社交平台X上載多張照片，稱不肯定是中國、韓國還是台灣人，但有亞洲大陸的觀光客將不要的行李篋和垃圾隨地棄置於札幌的創成川公園狸二條廣場，批評他們連基本規矩都沒遵守。

帖文公開後隨即吸引大批網民留言，有網民稱在二世古（ニセコ）、京都、博多等地都見過類似情況；亦有網民認為，這堆空置的行李篋可能由露宿者收集，再搭成棲身之所。

狸二條廣場距離札幌電視塔及二條市場等觀光景點不遠，北海道電視台（HTB）3日報道，這些行李篋在2日早上由清潔工人搬上貨車運走。

負責管理公園的札幌市政府表示，今次一共有13個行李篋，並由一名男露宿者擁有，但未知從何收集，而他亦因為自1月底起沒法聯絡，市政府決定強制搬走它們。

報道提到，有行李篋貼有深圳機場代號「SZX」的標籤。有專家指出，不少外國人受到日圓價格非常便宜影響而訪日，他們在自己的國家帶舊的行李篋到日本，再於當地買新的行李篋後，就丟棄舊的。

圖為北海道著名景點札幌電視塔。（圖片來源：akanboi@IG）

該名專家亦提到另一個可能，就是遊客在日本買得太多手信而無法擠入原本的行李篋或可能超出寄倉規定上限，所以就買一個新的代替。

行李篋遭隨處放置不但影響市容及損害當地人對外國遊客的印象，亦可能做成騷動，以創成川公園為例，當地在2022年曾經在公園廁所旁邊發現一個無人看管的行李篋，外界憂慮可能內有危險物品，最終經北海道警方的爆炸品處理小組到場證實是虛驚一場。