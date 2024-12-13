日本旅遊｜北海道札幌同加徵住宿稅 旅客2026年須面臨雙重負擔
撰文：劉耀洋
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位於日本北海道的札幌市12月11日通過新的住宿稅法例，自2026年4月開始將向市內住宿的旅客，每人每晚徵收200至500日圓（約10至25港元）的住宿稅。北海道縣政府於翌日也通過內容相同的法案，惟範圍包括全縣，這意味着在札幌住宿的旅客屆時或面臨雙動稅收的負擔。
日本放送協會（NHK）11日報道，市議會當日通過新法，對入住市內酒店和旅館的客人徵收住宿稅，不過參與修學旅行及學校活動的旅客不會受到新法的影響。
新法規定，住宿費低於5萬日圓（約2,548港元）的旅客，將被徵收200日圓，而高於5萬日圓的遊客則會被徵收500日圓。
此外，札幌市計劃將住宿稅收入的3.5%分配給酒店和旅館，以減輕徵稅對他們造成的負面影響。
日本共同網12日報道，北海道縣議會也通過對向北海道內的酒店、旅館住宿者徵收住宿稅的法案。
目前北海道內約20個地方政府也準備引入自己的住宿稅，旅客屆時將須要同時付縣、市的重稅收，或進一步使旅客的負擔增加。
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