不滿Elon Musk？　法國南部經銷商12部Tesla被縱火焚毀｜有片

法國媒體3月3日報道，南部城市圖盧茲（Toulouse）的檢察官辦公室同日表示，當地有12輛特斯拉汽車遭人縱火焚毀，當地政府認為這宗事件屬於縱火案（arson attack）。



據法新社報道，圖魯茲檢察官辦公室正調查2日晚上，在當地一間汽車經銷商的縱火事件。現場一共有8輛特斯拉被徹底焚毀，另有4輛特斯拉嚴重受損。有報道指被毀的車輛價值至少70萬歐元（約574萬港元），應該是夜晚有人剪斷圍欄進入停車場犯案。

網上流出事發現場特斯拉汽車被焚毀後的畫面：

報道引述當地檢察官辦公室，證據顯示這場火警「絕非意外」（not at all accidental）。

圖魯茲郊區Plaisance-du-Touch市長Philippe Guyot向法新社表示，消防員很快就斷言火警原因是犯罪行為。

報道指，自從特斯朗行政總裁馬斯克（Elon Musk）與美國總統特朗普成為盟友、其後又支持歐洲極右翼政黨並猛烈抨擊多元文化整車，歐洲就發生了一些反特斯拉的運動。

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馬斯克政治立場右傾的同時，2025年1月，特斯拉在德國和法國的銷量都較去年同期下降了一半。