紐約Tesla經銷店發生示威　抗議老闆馬斯克為聯邦大裁員　9人被捕

美國紐約市曼哈頓Tesla經銷店周六（3月1日）發生示威活動，抗議Tesla老闆馬斯克（Elon Musk）在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求下大規模削減聯邦僱員數目，事件中有9人被捕。



警方表示，示威有數百人參與，是反對Tesla的全國性抗議的一部分，旨在針對帶領政府效率部（DOGE）的馬斯克。

大批抗議者還湧入佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville）、亞利桑那州圖森（Tucson）等城市的Tesla展廳，阻塞交通，高喊口號並揮舞「燒毀特斯拉：拯救民主」和「美國不要獨裁者」的標語。

2025年3月1日，紐約一名女子在Tesla抗議中被捕。（Reuters）

馬斯克正在帶頭推動一場前所未有的聯邦政府的裁員行動，並已導致數千名員工被解僱，數百份援助合約和聯邦租約被終止。

演員兼電影製片人Alex Winter在《滾石》雜誌的一篇文章中寫道：「讓馬斯克離開Tesla將是對本屆政府及其特權的一次重大打擊，因為這將打擊他們最珍視的東西：金錢和權力。」他還在社群媒體上發文稱他幫助組織了抗議活動。