移民潮？英媒：特朗普再上台後　美國人申請英國公民身份創新高

據英媒報道，受美國總統特朗普（Donald Trump）的再次當選以及英國稅收變化影響，去年申請英國公民身份的美國人數量激增，達到有記錄以來的最高值。



英國內政部資料顯示，去年申請英國公民身份的美國人數量超過6100人，為2004年有記錄以來的新高。當中，最後一個季度（10至12月）的申請者數量增長尤為顯著，同比增長40%，達到1700人以上，亦為20年來單季度申請數量的最高值。

英媒引述移民律師稱，特朗普於11月8日贏得大選，確定重返白宮執政，再加上英國去年取消居英外籍人士的免稅待遇，要求其自2025年4月起為海外資產繳稅，令不少高淨值的外籍人士考慮離開英國、同時獲取英國公民身份。

2025年1月13日，英國倫敦的蘋果商店（Apple Store）。（Reuters）

律師事務所 Farrer & Co 的合夥人Elena Hinchin表示，與特朗普上一次當選時相比，美國人在本屆大選後對英國公民身份的興趣大的多。

另一間律師事務所Immigration Advice Service的總監Ono Okeregha則稱，去年11月後，搜索英國公民身份的數量「大幅飆升」，特朗普就任以後，對英國公民身份和簽證的興趣也持續增長。