英國工黨政府高調打擊非法移民　英媒質疑圖挽回民望

英國工黨政府周一（10日）表示，1月份針對非法移民的突擊檢查次數創新高。移民執法小組搜查828個工作場所，比去年同期增加48%；逮捕人數也有609人，比去年激增73％。英媒表示，工黨政府加強打擊移民問題，旨在從競爭對手、對移民態度強硬的英國改革黨（Reform UK）手中奪回一些民望。



英國《衛報》引述調查機構Opinium民意調查結果，法拉奇（Nigel Farage）帶領的英國改革黨民意支持率為27%，超越執政工黨的26%。報道稱，這是因為改革黨對移民和邊境管制方面採取強硬的政策，對搖擺不定的選民具有吸引力。

英國國家打擊犯罪局（NCA）公布突擊搜查和逮捕非法移民的照片與影片，被視為是工黨政府公開宣傳對移民的強硬立場。英國內政部長伊格爾（Angela Eagle）稱，公布逮捕照片的決定是為了向人們展現針對非法移民的工作，她為政府的做法辯護，稱其「富有同情心」。

被捕者透過多種途徑抵達英國，包括穿越英倫海峽以及透過合法簽證逾期居留。

英國廣播公司（BBC）表示，儘管工黨贏得選舉，但他們擔心民眾支持改革黨打擊移民的鑒定立場而使自己失去選民，遂大張旗鼓打擊非法勞工。