特朗普稱本屆政府目標是收回巴拿馬運河　讚貝萊德收購2港口

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（3月4日）在國會聯席發表演講時，稱讚美資貝萊德（Blackrock）收購巴拿馬運河兩個港口的交易是本屆政府為美國「收回」（reclaiming）運河邁出的積極一步。



特朗普發表國會演說時表示本屆政府目標收回巴拿馬運河：

特朗普強調運河是「美國人為美國建造的」（by Americans, for Americans.）：「運河被前總統卡特（Jimmy Carter）政府以1美元的價格拱手贈人，但協議一直被嚴重違反。我們不是把它送給中國，而是給了巴拿馬，並且我們將會收回運河。」

2021年5月25日，美國投資管理公司貝萊德（Blackrock）位於紐約市曼哈頓區的總部外的標誌。（Reuters）

香港長江和記實業（簡稱長和）周二指出，已向貝萊德主導的投資集團達成交易，向其賣出持有巴拿馬港口90%權益。交易價值228億美元（約1772億港元）。

美國CNBC則稱，長和在巴拿馬達成的合約是作為中國向中美洲和南美洲緩慢擴張的一部分。

2024年8月12日，巴拿馬運河，圖為新加坡貨船通過運河。（Reuters）

巴拿馬運河最早由法國人在1881年開始建造，之後由美國人在1914年完成。美國因在1903年支持巴拿馬獨立獲得運河永久的管轄權，前總統卡特（Jimmy Carter）則在1977年與巴拿馬政府簽訂協議，將管轄權交由巴拿馬政府，美軍1999年底全面撤出。