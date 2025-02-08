巴拿馬擬終止「一帶一路」諒解備忘錄　中方提出嚴正交涉

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）2月2日表示，巴拿馬將不再參與一帶一路，並會在90日後生效。7日，中國外交部部長助理趙志遠約見巴拿馬駐華大使萊卡羅，就巴方擬終止中巴共建「一帶一路」諒解備忘錄向巴方提出嚴正交涉。



趙志遠表示，巴方日前宣布將終止中巴共建「一帶一路」諒解備忘錄，中方對此深表遺憾。在共建「一帶一路」框架下，中巴各領域務實合作快速發展，取得了一系列豐碩成果，為巴拿馬國家和人民帶來了實實在在的好處。150多個國家踴躍參與「一帶一路」合作，成果惠及包括巴拿馬在內的各國民眾。在「一帶一路」上「開倒車」、行逆風船違逆中巴人民期待，不符合巴拿馬切身利益。

2025年1月22日，巴拿馬總統穆利諾（José Raúl Mulino）在瑞士達沃斯（Davos）出席第55屆世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF) 年度會議。（Reuters）

趙志遠強調，中方尊重巴拿馬主權和領土完整，主張大小國家一律平等，相互尊重，重信守諾。中方堅決反對美國通過施壓威脅的手段肆意破壞中巴關係、抹黑破壞共建「一帶一路」合作的行徑。中巴關係從不針對第三方，也不應受第三方干擾。希望巴方從雙邊關係大局和兩國人民長遠利益出發排除外來干擾，作出正確決定。

萊卡羅表示巴方重視對華關係，允即報告本國政府。