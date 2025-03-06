教宗留醫｜梵蒂岡：病情穩定曾處理公務　日間可免用呼吸機

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至3月5日仍然留院。梵蒂岡5日表示，確診雙側肺炎的教宗當日病情繼續穩定，未出現任何新的呼吸道危機。路透社形容，在新一份相對樂觀的公告中，梵蒂岡指教宗當日大部份時間都坐在扶手椅上，處理了一些工作。而梵蒂岡最一次透過官方聲明提及教宗辦公，為2月27日。



圖為2025年3月5日，教宗方濟各（Pope Francis）仍在意大利羅馬的傑美立醫院（Gemelli Hospital）留醫，醫院外留有大量為祈求方濟各康復而點燃的蠟燭。（Reuters）

恢復致電加沙教區 病房內參加崇拜

梵蒂岡於5日表示，方濟各於日間拆除了非侵入性呼吸機，但晚上仍需重新連接。梵蒂岡又稱，教宗當日致電加沙天主教教區，是2月24日以來首次恢復。此外，教宗也在病房內參加了聖灰星期三（Ash Wednesday）的禮拜。

教宗自入院以來，至今未有公開露面，這是他擔任教宗12年來，最長一次遠離群眾，醫生未透露治療還要持續多久。

圖為2025年3月5日，阿根廷布宜諾斯的民眾參加彌撒，為教宗方濟各（Pope Francis）的健康祈禱。（Reuters）

2月14日，教宗方濟各因嚴重呼吸道感染，被送往羅馬的傑美立醫院（Gemelli Hospital）。梵蒂岡其後表示，他因確診雙側肺炎，且呼吸道出現多重微生物感染。期間梵蒂岡曾指教宗危殆，但在剛過去的周末期間，教廷曾發表相對樂觀的聲明，顯示情況有所好轉。

但教廷3日又公布，教宗兩度急性呼吸衰竭，原因是支氣管內粘液大量積聚，並出現支氣管痙攣。 路透社引述梵蒂岡官員表示，教宗的醫生認為，新的呼吸道症狀是其身體對抗感染的正常反應。