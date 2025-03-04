教宗留醫｜梵蒂岡：兩度急性呼吸衰竭　需使用呼吸儀器

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至3月3日仍然留院。梵蒂岡3日表示，確診雙側肺炎的教宗兩宗急性呼吸衰竭（acute respiratory insufficiency），原因是支氣管內粘液大量積聚。教廷指出，教宗還出現支氣管痙攣，情況類似氣喘，需要醫生進行兩次進行支氣管鏡檢查，以抽吸大量分泌物。



圖為2025年2月26日，教宗方濟各（Pope Francis）繼續留醫意大利羅馬的傑美立醫院（Gemelli Hospital），民眾在醫院外祈願方濟各康復。（Reuters）

梵蒂岡官員：身體對抗感染的正常反應

路透社報道，教廷在週末發表相對樂觀的聲明後，教宗病情於3日再度出現惡化。教廷聲明指出，為協助教宗呼吸，不得不使用「非侵入性機械」協助呼吸。報道稱，教宗仍然清醒，對其病情預測仍然「謹慎」，路透社稱​​這意味著尚未脫離危險。

路透社引述梵蒂岡官員表示，教宗當日的血液檢測結果保持穩定，又指教宗的醫生認為，新的呼吸道症狀是其身體對抗感染的正常反應。

圖為2024年2月24日，梵蒂岡當晚將在聖彼得廣場（St. Peter's Square）為教宗方濟各（Pope Francis）舉辦祈禱儀式。（Reuters）

梵蒂岡上月表示，方濟各獲確診雙側肺炎，且呼吸道出現多重微生物感染、「臨床情況複雜」。 在3月2日，梵蒂岡稱教宗情況持續穩定，已經毋須再使用非入侵性呼吸機，只是接受高流量的氧氣治療，亦沒有發燒。

事實上，方濟各的健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至20日仍然留院，梵蒂岡此前指他確診雙側肺炎、呼吸道感染出現多重微生物感染。梵蒂岡最新表示，方濟各臨床狀況略有好轉，沒有發燒，血流動力學參數持續穩定。路透社引述梵蒂岡官員稱，方濟各仍毋需使用呼吸機，已可以在病房裡走動，接聽電話，並繼續處理一些文書工作。



兩位資深主教對教宗能夠康復抱希望。樞機主教奧梅拉（Juan Jose Omella）稱：「我認為這裡還有希望，感謝上帝，他會挺過去的。」意大利大主教Giuseppe Satriano 形容教宗是位鬥士，「他將贏得這場戰鬥。」



2025年2月1日，教宗方濟各在梵蒂岡保祿六世大廳主持接見活動，進場期間使用拐杖。（Getty）

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）前一天曾探望方濟各，稱對方反應靈敏及保持幽默。意大利報紙《晚郵報》（Corriere della Sera）於20日報道，教宗曾與梅洛尼開玩笑，說有些人打賭他會死。

確診雙側肺炎 呼吸道感染曾「情況複雜」

梵蒂岡此前表示，方濟各獲確診雙側肺炎，且呼吸道感染「情況依然複雜」，需要以皮質類固醇（corticosteroid）和抗生素治療，使得「治療更具挑戰性」，但強調他仍精神抖擻。 教宗日程表上的所有公共行程，將至少取消至週日（23日）。根據規劃，教宗原定於週末主持幾場慶祝2025禧年活動。

圖為2025年2月17日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）抵達法國巴黎愛麗舍宮出席歐洲領導人峰會。（Reuters）

方濟各的健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。