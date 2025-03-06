韓國生育率低迷 189間小學0新生 仁川一幼兒園新學年僅1人入學
撰文：張涵語
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韓國近年來生育率下降，導致幼兒園與小學日益難以招到新生，據韓媒報道，189所韓國小學今年連一名新生都未招到。仁川大伊作島一家幼兒園在新學年則僅有一孩童入學。
據韓國國際廣播電台（KBS）報道，韓國一些規模較小的小學愈來愈難招到新生，即使是大城市也無法避免人口斷崖式下降帶來的影響。從全國範圍來看，今年韓國共有189所小學連一名新生都未招到。若學生人數持續減少，部份學校最終將關閉。
《中央日報》報道，仁川大伊作島一家幼兒園在3月5日開學日僅迎來一位4歲新生。園方還是特意為他舉行入學儀式，並在校門外懸掛「慶祝入學」的橫幅以示歡迎。該學校所在的大伊作島，距離仁川港的客運碼頭約1小時40分鐘船程。
該幼兒園過去曾因沒有學生而關閉過，但在該名4歲新生決定入學後，幼兒園去年確定重新開園。
韓國教育部資料顯示，預計今年全國關閉的小學、初中、高中總計可達49所。
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