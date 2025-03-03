韓國政權更迭民意高漲　民調：李在明成下屆總統選舉「大黑馬」

韓國民調機構Realmeter周一（3日）發布民調結果顯示，超過一半受訪者認為「應由在野陣營執掌下屆政權」，而共同民主黨黨魁李在明被認為是下屆總統大選最熱門的候選人。



根據韓聯社，民調顯示，在韓國下屆總統選舉中，李在明的支持率高達46.3%，位列所有候選人之首。其次是受僱勞動部長金文洙，支持率為18.9%，而執政黨國民力量前黨魁韓東勳則僅有6.9%。

這項調查由Realmeter於2月26日至28日進行，涵蓋1506名年滿18歲的選民。

在模擬兩者對決中，李在明也顯示出強勁的競爭力，無論是與金文洙還是其他候選人的對決，李在明的支持率均高於對手。

這項民調還顯示，支持政權更迭的民意也高於希望執政黨繼續掌權的民意，認為「應由執政黨繼續掌權」的受訪者佔39%，認為「應由在野陣營執掌下屆政權」的受訪者則佔55.1%，兩者之間的差距已超出誤差範圍。