美國SpaceX星艦第8次試飛失敗　飛船翻滾爆炸　碎片散落加勒比海

美國太空探索技術公司（SpaceX）新一代重型運載火箭「星艦」（Starship）周四（6日）從美國德克薩斯州（Texas）發射升空，實施第8次試飛。升空後不久，火箭第二級飛船與地面團隊失去聯繫。太空探索技術公司之後證實任務失敗，飛船在飛行不到10分鐘便發生爆炸，並在加勒比海和大西洋附近形成大量碎片雲。



太空探索技術公司用「快速非計劃性解體」這一委婉說法描述此次意外爆炸事件，稱「我們團隊已立即啟動與安全部門的協調合作，執行預先制定的應急方案。」SpaceX在聲明中表示，他們「將通過本次試飛數據深入分析根本原因。」

根據新華社，太空探索技術公司直播畫面顯示，發射後約7分鐘，該火箭第一級助推器又一次實現發射塔回收，在降落時由發射塔上的機械臂「夾住」，在半空中「捕獲」回收。但火箭第二級飛船失控，隨後與地麵團隊失去聯繫，飛船直播畫面中斷。