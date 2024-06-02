SpaceX「星艦」開發延誤　前澤友作：dearMoon月球之旅取消

日本億萬富翁前澤友作星期六（6月1日）說，由於美國太空探索技術公司（SpaceX）「星艦」火箭出現開發延誤的情況，他決定取消有關的環月之旅。



由前澤友作2018年發起的「dearMoon Project」（親愛的月球），原本計劃邀請八位名人，包括韓國偶像歌手T.O.P（崔勝鉉）等，於2023年乘坐「星艦」火箭與他一起繞月飛行。

不過，「dearMoon」網站去年11月稱，由於星艦仍在開發中，因此項目將被推遲。

前澤友作星期六（6月1日）在社交媒體平台X上宣佈，「dearMoon」計劃已被取消。

他說：「目前，我們還不清楚何時能升空……我無法安排自己的生活，讓我邀請的其他成員久等，我感到很抱歉，所以我經過深思熟慮後決定取消任務。」

「dearMoon」網站同天發布的聲明說，在2023年發射火箭變得「不可行」後，近期也沒有明確的時間表，前澤因此「懷着沉重的心情做出不可避免的決定，即取消該項目」。

前澤當時，他希望通過太空之旅激勵藝術家「為人類創造令人驚嘆的藝術作品」，並將承擔所有飛行費用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

