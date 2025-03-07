特朗普抱怨《美日安保條約》無互惠　「他們不必保護我們」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）3月6日就《美日安保條約》表達不滿，稱雙方簽訂的安全條約不互惠，日媒指，特朗普正向盟友施壓，要求其增加國防開支，並購買更多美國產品。



共同社報道，特朗普6日在橢圓形辦公室（Oval Office）對記者發表演說時突然談及日本。

他說：「我愛日本。我們與日本的關係很好，但我們與日本達成了一項有趣的協議：我們必須保護他們，但他們不必保護我們。順便說一句，他們從我們這裏賺了一大筆錢。」特朗普還說：「實際上我想問，是誰達成了這些協議？」

特朗普第一任期時也曾向日本、韓國等盟友施壓，要求他們為美國提供的安全保護支付更多費用。他當時抱怨說，根據美日條約，即使美國遭到攻擊，日本也沒有義務協助，而且可以「在Sony（索尼）電視上觀看」美國被襲擊。

1960年雙方簽署的條約規定，如果日本受到攻擊，美國將保衛日本，並要求日本授予美國在日駐​​軍的權利。目前有超過5萬名美軍駐扎在日本，為美國海外駐軍最多的國家。