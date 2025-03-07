泰國詐騙集團怎挑下手目標？中韓遊客「殺氣重」日本人好騙有原因

根據日媒《moneypost》的報道，近年來泰國迎接更多消費力強的中國與韓國遊客，日本旅客成為詐騙目標的情況有所減少，但仍存在着「日本人好騙」的印象。一位在曼谷短期居留的日本網絡編輯，分享他獨自觀察到的日本人與中國、韓國遊客的不同之處。



他指出，搭乘泰國特有的「篤篤車」就是典型陷阱之一。部分司機會遊說旅客前往販售品牌商品或珠寶的店家，實際上這些商品多為仿冒品。一旦進入，店家立刻關門，門口甚至有壯漢守候，營造無法輕易離開的壓迫感，讓遊客因恐懼而掏錢購物，而司機也能從中抽取回扣。

相關文章：柬埔寨詐騙營｜馬拉男慘變「豬仔」 受困半年為生存被迫吃「它」

+ 7

此外，日本人的穿着與行為習慣，使他們在泰國顯得特別顯眼。例如，年輕男性常穿寬褲、New Balance球鞋，搭配斜背小包，即使在餐廳用餐也不會取下。女性則偏好樸素衣着，妝化得很白、注重防曬，常戴帽子、很安靜且2人結伴同行。在飲食上，日本遊客習慣慢慢研究菜單，有時候會讓店員有些不耐煩。最常點的仍是冬蔭功（Tom Yum Kung），即便有更適合個人口味的選擇，仍會因「大家都點」而隨波逐流。

雖然日本人低調、親切的形象普遍受到好評，但這種「放鬆的眼神」反而成為詐騙集團的目標。相較之下，中韓遊客表情較具警戒心，有準備大肆購物的殺氣，讓不肖業者較難下手。專家提醒，日本旅客在海外應提高警覺，了解當地詐騙手法，避免過於信任陌生人，以免落入觀光陷阱。

延伸閲讀：老闆「慰勞」請30多名員工泰國旅遊 落機即賣豬仔到緬甸詐騙園

+ 14

延伸閲讀：

永恆的當代：米開朗基羅誕辰 550 周年，從未過時的藝術精神

日本札幌公園被丟多個行李箱「貼深圳香港機場代碼」 4招看如何正確回收

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】