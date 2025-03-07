17歲少年疑扮地勤攜槍圖登澳洲捷星航空飛機　機警乘客出手制服

一名攜帶槍支和彈藥的17歲少年潛入墨爾本機場試圖登上飛機，被飛機上的乘客制服。



法新社報道，維多利亞州警察局長里德星期四（3月6日）說，這名少年通過一個安全圍欄的洞進入維多利亞州的阿瓦隆機場，然後走向一架載有約160名乘客的飛機。「當他接近飛機時，他爬上飛機前部的樓梯。乘客們發現這名少年攜帶槍支，至少三名乘客制服了他。」

警員隨後拘留少年，沒有人在事件中受傷。

2025年3月，一名17歲少年在澳洲攜槍圖闖飛機，幸遭制服（影片截圖）

里德說，警方已聯繫反恐調查人員，目前還無法確定作案動機，但少年似乎是單獨行動。「毫無疑問，這對乘客來說是一個非常可怕的事件。有人竟然可以突破保安，然後帶着槍接近飛機，這令人非常擔憂。」

這架飛機由澳航廉價航空子公司捷星航空（Jetstar）營運，原定飛往悉尼。

澳洲第九頻道拍攝的畫面顯示，一名身穿螢光綠色外套的少年，被一名乘客和一名飛行員按倒在地，他的穿着與地勤人員的制服非常相似。

據澳媒報道，少年身穿螢光綠色外套，與地勤人員制服非常相似（影片截圖）

其中一名乘客克拉克說，這名少年打扮成機場員工或技術人員，少年當時似乎很激動。「我們還沒反應過來，就出現一把槍支，我當時很擔心會發生槍擊。我能做的就是把槍移開，然後制伏他，直到警方到來。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

