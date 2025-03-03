台灣女澳洲縱火遭通緝秒被認出　傳曾借港男2.4萬元不還

由於租屋糾紛，台灣嘉義洪姓女子「Tsai-Wei HUNG」（音譯：洪彩微）在澳洲墨爾本犯下縱火燒屋、燒車、攻擊室友等案後，她2月11日承認11項控罪。台媒指，她先前曾向一名香港男子借5000澳元（約2.4萬港元）買車但拒不還錢。



這名洪姓背包客在墨爾本的法庭上表示認罪，承認對其前室友展開了長達數月的報復行動。

事源她2024年3月10日被驅逐出克萊德北（Clyde North）的住所，隨後展開一連串報復行為。根據法庭上出示的錄像，她被告知須離開住所後數小時內，她回到住所，向車庫投擲雞蛋，當前室友出來查看時，她又試圖用車輛撞擊他們。

澳洲警方發布通緝令後翌日便成功逮捕洪彩微。（網頁截圖）

她不但試圖用車輛撞向前室友，隨後的幾天內，她還向他們的汽車倒油後點火，還向家門扔擲燃燒瓶。第二天，她甚至要求前室友支付她30,000美元以停止攻擊行為。

自2024年6月被捕以來，洪彩微一直被拘留，並將在未來幾個月內於縣法院接受判前聽證會。

澳洲警方發布通緝令後翌日便成功逮捕洪彩微，不過通緝令在澳洲華人圈引起關注。2022年9月，澳洲華人生活訊息綜合網站「億億網」有一名男子貼文求助，稱與來自台灣嘉義的女子「Tsai-Wei HUNG」發生金錢糾紛，並附LINE對話截圖，證明「Tsai-Wei HUNG」借了他5000澳幣卻拒絕償還。