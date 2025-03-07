兩會｜真替歐洲感心寒　盧沙野：特朗普政府如此蠻橫霸道

中國政府歐洲事務特別代表盧沙野周三（5日）表示，特朗普政府蠻橫、霸道，自己站在歐洲的立場，說實話感到有點心寒。



盧沙野在兩會期間接受包括英國廣播公司（BBC）和《聯合早報》在內傳媒採訪時稱：「現在特朗普政府對歐洲採取這麼一個蠻橫的、霸道的政策，對盟友都這樣，我站在歐洲的立場，說實話感到有點心寒。」

對於美國當前對歐政策，對中歐關係是不是一個機會時，盧沙野否認這樣的說法，他強調，中國並不會乘人之危，也不會去挑撥他國之間關係，他聲稱：「中國外交政策始終站自身的立場，站在人類共同的利益的這個基礎之上來決定。」

至於中國會不會拉攏與美國漸行漸遠的歐洲這個問題，盧沙野稱：「中國不需要拉攏啊，中國的朋友遍天下，中國實行的獨立自主外交政策、互利共贏的外交政策，使我們能在國際上結交愈來愈多朋友，不需要拉攏。中國就在那兒，我們的政策就是跟所有人結交朋友。」

盧沙野表示：「我希望歐洲朋友能夠在當前的形勢下，能夠有所觸動，能夠對他們過去的一些對華政策進行反思」。

採訪期間，盧沙野反問BBC記者，稱現在還在質疑中國偏袒不偏袒俄羅斯嗎，如果還質疑的話，應該先去指責美國，美國現在不僅是偏袒，而是支持了。