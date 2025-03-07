韓國醫科生爭議逾一年　政府讓步　願意凍結醫科新生數目

韓國的醫學院招生爭議持續超過一年，政府3月7日宣布讓步，提出在全體醫學生今個月內重返校園為條件下，願意凍結在明年的招生名額。



韓聯社報道，韓國副總理兼教育部長官李周浩向傳媒表示，政府接受各高校校長和醫學院院長提出的將明年醫學院招生名額維持在3058人的建議。

他強調，如果醫學生3月底前未返校，政府將撤回「2026學年招生名額凍結至2024學年度水準的方案」，而教育部將繼續與有關部門、醫大協會等一線專家合作，爭取恢復正常醫學教育，同時呼籲學生早日返校繼續專注學業。

2024年2月25日，韓國首爾，韓國醫生遊行到總統府抗議政府增收醫科生的政策。（Reuters）

韓國40間大學醫學院院長組成的醫大協會2月向教育部提出折衷方案，包括假如政府接納將2026學年度醫學院招生名額凍結在3058人，協會則爭取安排學生重返校園。由下設醫學院的院校校長組成的「醫總協」在5日通過決定，與醫大協會立場一致，並建議政府接受相關方案。

工潮起因

韓國政府擬在2025年度大幅增加2,000個醫學院招生名額，醫學生將由現時的3,000人增至5,000人。政府希望以此解決醫護人手不足問題，但醫學界強烈反對。

當地醫生認為，國內尤其偏遠鄉郊醫療人手不足，並非因為醫生人數不夠，而是當地醫療資源不足、待遇不佳，政府應改善的是制度。

醫生主要認為，由於國民保險的財政激勵措施不當，個別專科醫生薪酬過低，以及面對醫療訴訟的風險，才會使一些關鍵科目，如兒科和心臟內科等領域的醫生不足——這些問題都不是增招醫學生所能解決。

韓國數千名實習醫生及駐院醫生去年2月20日開始罷工，上街遊行，希望政府撤回醫改。一天之間，已累計有近萬醫生辭職「劈炮」。惟雖面對近九成實習醫生與駐院醫生投入集體行動，總統尹錫悅當時表明，絕不就醫療改革問題進行談判和妥協。