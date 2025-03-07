特朗普抱怨《美日安保條約》不互惠　石破茂：日本有肩負義務

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）3月6日就《美日安保條約》表達不滿，稱雙方簽訂的安全條約不互惠，日本首相石破茂7日回應稱，日本有義務向美國提供軍事基地，因此不是「美國單方面保護日本」的關係。



共同社報道，石破茂在參議院預算委員會會議上指「日本肩負着向美國提供基地的義務，並非美國單方面保護日本的關係。」

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮與日本首相石破茂會面時握手。（Reuters）

特朗普之前於6日在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）對記者發表演說時談及日本，他一邊稱與日本關係很好，但另一邊指美國與日本達成一項「有趣」的協議，即指向《美日安保條約》，他表示：「我們必須保護他們，但他們不必保護我們。順便說一句，他們從我們這裏賺了一大筆錢。」特朗普還說：「實際上我想問，是誰達成了這些協議？」

特朗普第一任期時也曾向日本、韓國等盟友施壓，要求他們為美國提供的安全保護支付更多費用。他當時抱怨說，根據美日條約，即使美國遭到攻擊，日本也沒有義務協助，而且可以「在Sony（索尼）電視上觀看」美國被襲擊。