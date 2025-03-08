《華爾街日報》：白宮擬全面禁止政府設備安裝DeepSeek
撰文：官祿倡
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中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）在1月尾推出旗下較美國成本低、且功能強勁的R1模型引起外界關注，一度令美國股市與科技界震盪。《華爾街日報》引述消息人士指，白宮正出於國安考量擬出台新禁令，包括全面禁止美國政府設備安裝DeepSeek。
報道指，美國官員擔憂DeepSeek會將用戶儲存或將設備上的資料傳輸至位於中國的伺服器中，認為DeepSeek有泄漏美國數據給中國政府的隱患。
報道強調，美國官員還正討論兩項舉措，禁止DeepSeek在美國的應用程式商店上架；限制美國雲端服務供應商向客戶提供DeepSeek 的AI模型。不過有關這兩項舉措的商討還處於早期階段，目前未知特朗普政府是否會據此出台相關禁令。
近期全球多個國家亦擔憂DeepSeek的私隱保護政策不夠完善，紛紛將它從應用商店下架。美國海軍在DeepSeek爆紅後就通過電子郵件要求旗下人員禁止使用這款中國AI產品。
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