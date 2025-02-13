中國駐韓大使就DeepSeek發文　強調打造非歧視的AI環境

中國駐韓大使戴兵13日在社交媒體發文談及近期持續引發關注的生成型人工智能（AI）模型「DeepSeek」。全文如下：



近期中國企業DeepSeek推出的AI大模型引發全球熱議。在剛剛結束的巴黎人工智能行動峰會上，中國同韓國、法國等60個國家和國際組織共同簽署《關於發展包容、可持續的人工智能造福人類與地球的聲明》，體現了對人工智能安全、可持續和公平發展的共同追求。

作為人工智能全球治理的積極倡導者和踐行者，中國將繼續同包括韓國在內的國際社會一道，順應國際社會普遍期待，打造開放、包容、普惠、非歧視的人工智能發展環境，讓人工智能紅利惠及所有國家和人民。

據韓聯社此前報道，自2月4日以來，包括韓國行政安全部、韓國外交部、國防部、產業通商資源部、統一部等多個政府部門先後發布通知，以所謂「擔憂敏感訊息泄露」為由，宣佈封鎖中國人工智能（AI）企業深度求索（DeepSeek）AI模型平台。

與此同時，韓國金融部門和機構也陸續叫停深度求索。官辦金融企業韓國進出口銀行和住宅金融公社已分別於上月31日和本月4日起封鎖深度求索。KB國民、韓亞、友利銀行也已採取限制訪問措施。

此外，韓國首爾大學也於13日決定暫時封鎖DeepSeek。

韓聯社分析認為，多個政府部門封鎖深度求索，意在防止用戶在使用生成式AI的過程中出現所謂「敏感訊息泄露」的情況。韓國《中央日報》同樣說，韓國政府如此緊密行動，主要是出於對「未經過充分市場驗證」的中國AI程序可能會導致「機密訊息泄露」的擔憂。韓國專家也稱，此舉「合理」「不過分」。

但值得注意的是，韓國政府尚未對ChatGPT等其他AI工具採取相同措施。

2月6日例行記者會上，外交部發言人郭嘉昆回應相關提問時表示，中國政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違法的形式採集或存儲數據。中方一貫反對泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法，同時中方也將堅定維護中國企業的合法權益。