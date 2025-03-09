馬斯克力推Amtrak私有化　稱中國高鐵「史詩般」體驗讓美國人尷尬

據美國《財富》雜誌網站7日報道，本週在一次投資者會議上，美國「政府效率部」（DOGE）負責人馬斯克（Elon Musk）抨擊美國的鐵路運輸服務。他稱，中國等國家擁有比美國「好得多」的客運鐵路，這讓美國人感到「尷尬」，於美國人而言也是一種「悲哀」。



綜合包括《紐約時報》在內美媒報道，周三在摩根士丹利科技會議的線上講話中，馬斯克分享了自己在國外乘坐客運鐵路時的經歷，「如果你去到中國，你會體驗到史詩般的高鐵之旅。他們太棒了！」

「（但）當你回到美國，你會覺得，美國國家鐵路客運公司（Amtrak，下文簡稱『美鐵』）的情況糟糕透頂。」他接着補刀說，「如果你來自其他國家，請不要使用我們的國家鐵路。這會讓您對美國留下極差的印象。」

不過，馬斯克話鋒一轉，開始鼓吹國家鐵路私有化。他宣稱，美國政府應該「盡可能」地推動任何有可能的私有化進程，虧損嚴重的美鐵和美國郵政服務首當其衝。

特朗普最近也稱正考慮將美國郵政私有化，他還讓美國商務部長盧特尼克研究將美國郵政局併入商務部的可能，這一想法遭到民主黨人反對。

他的「同道中人」馬斯克認為，美鐵私有化會帶來更好的體驗，但這需要國會的協同合作，「有些東西必須要有破產的機會，否則就無法形成有效的反饋機制來實現改進。我建議儘可能地推行私有化，當然，很多事情都需國會採取行動。」

據《紐約時報》報道，美鐵公司對此回應稱，去年公司業務表現強勁，有望在新任總統特朗普執政期間首次實現盈利。

「我們期待與特朗普總統及其政府和國會合作，打造世界一流的客運鐵路系統，包括建設令人驚嘆的新橋樑、隧道和列車。」這份聲明還稱，「隨着我們為更多美國人提供服務，從鄉村小鎮到各大城市，鐵路新時代即將到來。」

綜合美國知名科技媒體PCMag等介紹，美鐵公司運營着全美15條線路，2024年的乘客人數達到了創紀錄的3280萬人。儘管長期面臨基礎設施老化、服務質量差等積重難返的老毛病，但自1971年創立以來，這家依靠國家財政支持的美企便一直在抵制私有化的呼聲。

照片為2008年6月13日停在內布拉斯加州Holdrege車站的一列Zephyr列車。（Reuters）

《紐約時報》提到，本周三，美鐵發布了一份反對私有化的《白皮書》報告，質疑「美鐵私有化提案舊金旨在解決什麼問題」。報告以英國鐵路系統經歷了「災難性」30年私有化為例，駁斥了關於「私有化能夠改善服務」的觀點。

英國鐵路在1990年代進行私有化改革後，陸續出現票價高漲、服務質量下滑、安全隱患增加、基礎設施建設滯後等諸多問題。2023年6月後，英國政府不得不重新加強對國家鐵路的干預和控制，收回部分線路運營權。

在很多業內人士看來，改善美鐵公司服務的關鍵在於繼續加大投資。2021年，美國國會批准了660億美元鐵路項目撥款，其中220億美元被專門用於美鐵公司未來五年的發展，這是美鐵自成立以來獲得的最大一筆長期資金。

在前任總統拜登執政期間，美鐵將政府撥款用於維修鐵軌和橋樑，改善老舊車隊，以及擴大東海岸的服務範圍。但亟待解決的問題仍然很多：美國許多地區至今無法乘坐火車到達，服務也經常面臨延誤。

美鐵行政總裁加德納（Stephen Gardner）曾向《財富》雜誌表示，在美國建設高速鐵路，技術上是可行的，但所需的投資規模遠超美國國會迄今為止願意作出的投資。加德納說，與歐洲鐵路網的投資額相比，美國的投資四捨五入就是個「零頭」。

據PCMag報道，今年1月，美國聯邦鐵路管理局（FRA）向國會提交了一份改善美鐵鐵路服務的計劃，建議增加鐵路線路，使其能夠覆蓋3900多萬美國人、75個自然休閒區和3000多所高等教育機構。對該計劃離世兩年的研究稱，「超過5萬個利益相關者和公眾意見表明，絕大多數人支持長途服務或客運鐵路項目」。

但美媒大多分析認為，對氣候變暖持懷疑態度的特朗普很可能不會推動公共交通系統的建設，美鐵公司與拜登的密切關係也可能會在特朗普任期內給項目帶來負面影響。更何況，在首個總統任期，特朗普就曾多次試圖削減對美鐵的聯邦撥款。

回歸後的特朗普也確實已經將矛頭對準了鐵路建設。據《洛杉磯時報》報道，今年2月，美國交通部長肖恩·達菲宣佈，特朗普政府預計將削減鐵路預算，並下令審查被譽為「美國首個高速鐵路系統」的加州高鐵項目的建設資金使用情況，以判斷該項目是否值得繼續投資。

來自美國五大保守派智庫之一卡托研究所的政策分析師德海文（Tad DeHaven），也對美鐵的運營情況持批評態度。他說，他早就料到馬斯克領導的政府效率部會對鐵路公司「開刀」。

而湯普森（Louis Thompson）則認為，馬斯克的提議「不可能實現」。他是美國交通部開發美鐵團隊的成員，後來還負責過監督美鐵預算。

他說，美國人並不指望地鐵或公共汽車能賺錢，他們也不應該對美鐵抱有更高期望，實現盈利本就不是鐵路系統的既定目標之一。

湯普森進一步解釋說，美鐵提供的服務「本質上就是不盈利的」，「這是全球大多數鐵路客運服務的統一模式。」也有美國網民在社媒平台X上質疑，將公共服務產品交給億萬富翁是否「安全」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

