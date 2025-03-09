熱帶氣旋Alfred重創澳洲東部1死數十傷　超過30萬人無電可用

熱帶氣旋Alfred已澳洲在昆士蘭州（Queensland）登陸並減弱為熱帶低氣壓，但仍造成嚴重影響，目前有超過30萬戶家庭仍然停電，尤其是黃金海岸和新南威爾士州北部受到最嚴重的打擊，其中在Redcliffe，陣風速度達每小時100公里。



根據路透社，能源公司Energex表示，昆士蘭州東南部約有316,540人無電可用，其中黃金海岸（Gold Coast）受災最嚴重，有超過112,000人因這個風暴系統斷電。

截至3月10日早上，昆州東南部有318,387戶停電，新州則有約16,000戶受影響。有關部門警告，洪水可能會進一步拖延搶修工作。氣象預測未來幾天將有持續的強降雨和風暴，導致新州北部的多條河流發出洪水警報。

救災工作也遭受影響，兩輛軍車在洪水中相撞，30多人受傷。這場災害已造成至少1人死亡，並有數千名居民被迫撤離家園。隨着天氣逐漸改善，昆士蘭州開始恢復部分公共交通和商業服務，但仍需評估損害情況。