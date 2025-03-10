羅馬尼亞5月重啟總統大選　熱門親俄候選人遭封殺

羅馬尼亞去年11月24日舉行總統大選第一輪投票，極右翼親俄候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）爆冷得票最多，進入原預定12月8日舉行的決選。引起對俄羅斯疑似干預選舉的質疑，羅馬尼亞憲法院上周四（3月6日）遂宣布第一輪投票結果無效，並將於5月重新選舉。但該國中央選舉機構周日（9日）卻宣布禁止喬吉斯古出選。



據路透社，由羅馬尼亞最高法院法官和政黨代表組成的選舉委員會，以10:4的投票結果否決喬吉斯古的參選決定。這項拒絕可以向憲法法院提出質疑。

羅馬尼亞政府周日較後時間表示，喬吉斯古被禁選的決定是基於他「不遵守選舉規定」後，憲法法院做出取消選舉的舉措。「重新選舉時不得認為同一個人符合就任總統所需的條件。」

2025年3月9日，羅馬尼亞中央選舉機構禁止極右翼候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）參加5月的總統大選。（Reuters）

喬吉斯古周一則在社交平台X上發文，稱被取消選舉是「對世界各地民主之心的一次直接打擊」，並指責歐洲處於獨裁統治、羅馬尼亞實施暴政。

報道稱，喬吉斯古在去年的選舉中作為獨立候選人出人意料地領先，他被取消參選資格後，這個與烏克蘭接壤的歐盟和北約成員國可能會陷入憲法危機。