羅馬尼亞5月重啟總統大選 熱門親俄候選人遭封殺
撰文：莊勁菲
出版：更新：
羅馬尼亞去年11月24日舉行總統大選第一輪投票，極右翼親俄候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）爆冷得票最多，進入原預定12月8日舉行的決選。引起對俄羅斯疑似干預選舉的質疑，羅馬尼亞憲法院上周四（3月6日）遂宣布第一輪投票結果無效，並將於5月重新選舉。但該國中央選舉機構周日（9日）卻宣布禁止喬吉斯古出選。
據路透社，由羅馬尼亞最高法院法官和政黨代表組成的選舉委員會，以10:4的投票結果否決喬吉斯古的參選決定。這項拒絕可以向憲法法院提出質疑。
羅馬尼亞政府周日較後時間表示，喬吉斯古被禁選的決定是基於他「不遵守選舉規定」後，憲法法院做出取消選舉的舉措。「重新選舉時不得認為同一個人符合就任總統所需的條件。」
喬吉斯古周一則在社交平台X上發文，稱被取消選舉是「對世界各地民主之心的一次直接打擊」，並指責歐洲處於獨裁統治、羅馬尼亞實施暴政。
報道稱，喬吉斯古在去年的選舉中作為獨立候選人出人意料地領先，他被取消參選資格後，這個與烏克蘭接壤的歐盟和北約成員國可能會陷入憲法危機。
羅馬尼亞總統辭職以阻止極右陣營彈劾 稱避免國家陷入政治危機TikTok被指未限制羅馬尼亞選舉干預 歐盟正式啟動調查程序俄羅斯疑干預羅馬尼亞總統選舉爭議 憲法院宣布首輪投票結果無效羅馬尼亞總統選舉首輪投票無人獲勝 極右派喬治斯庫領先引發震驚