TikTok被指未限制羅馬尼亞選舉干預　歐盟正式啟動調查程序

歐盟委員會12月17日對TikTok啟動正式調查程序，指其未能限制選舉干預，尤其是11月的羅馬尼亞總統選舉。



路透社17日報道，歐盟委員會稱，將要求提供訊息並調查TikTok的政治廣告和付費政治內容政策，以及TikTok生成建議的系統及其被操縱的風險。

2024年12月8日，羅馬尼亞Mogosoaia地區，羅馬尼亞極右翼總統候選人喬治斯庫（Calin Georgescu）的支持者在法院宣布總統選舉無效後，在投票站外揮舞羅馬尼亞國旗。（Reuters）

TikTok說，它在全球150多場選舉中維持其公正性，並已向歐盟委員會提供大量訊息。它不接受付費政治廣告，並主動刪除違反其虛假訊息和仇恨言論政策的內容。

歐盟委員會於12月5日根據歐盟全面的《數字服務法案》，命令TikTok凍結與羅馬尼亞選舉相關的數據。

羅馬尼亞最高法院隨後宣布總統選舉無效，原因是俄羅斯涉嫌干預選舉，親俄極右派喬治斯庫（Calin Georgescu）在第一輪選舉中獲勝。

圖為2024年6月23日拍攝的設計圖片，圖中可以在一部手機上看到TikTok的標誌，背後剛有一面歐盟旗幟。（Getty）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，新的調查是在有嚴重跡象表明外國勢力干預羅馬尼亞總統選舉之後展開。

她在一份聲明中說：「我們必須保護我們的民主免受任何形式的外國干涉。每當我們懷疑有這種干涉時，尤其是在選舉期間，我們都必須迅速而堅定地採取行動。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

