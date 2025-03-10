新版「大富翁」不用紙鈔改用APP　家長怒：孩子怎學算術？

美國玩具商孩之寶（Hasbro）3月1日宣布將推出新款「大富翁」（Monopoly）桌面遊戲《Monopoly App Banking》，該版本提供移動應用程式（mobile app）幫忙管理玩家的「資產」，以代替遊戲中經典的「紙鈔」和負責「派錢」的玩家。但有家長不滿這項改動，認為孩子在遊戲時不再能夠學習算術、數錢和處理現金。



據科技媒體《The Verge》報道，《Monopoly App Banking》將在8月各大主要零售商開始發售，售價為 24.99美元（約202港元）。桌遊配套的App則是免費，但玩家必須自備智能手機或平板電腦。

2025年3月1日，美國玩具商孩之寶（Hasbro）宣布將推出新款「大富翁」（Monopoly）桌遊《Monopoly App Banking》，該版本提供移動應用程式（mobile app）幫忙管理玩家的「資產」，以代替遊戲中經典的「紙鈔」和負責「派錢」的玩家。（Hasbro.com）

地圖佈局與傳統的大富翁桌遊類似，但更新了遊戲元素的兒童友善替代方案，比如最值錢的資產不再是公園廣場和海濱長廊，而是火箭發射台和月球。還加入了朱古力工廠、VR過山車和恐龍公園等資產。

每個玩家要選擇一款代幣和一張匹配的銀行卡，連同資產卡，透過App掃描和識別，以自動執行購買產權契約或支付租金等交易。

較傳統的大富翁騙徙行者版。（圖片來源：玩具反斗城）

雖然新版本的大富翁可以加快遊戲進行的時間，吸引年輕群體購買，但有網民亦認為這項改動不利於孩子在遊玩中學習。《The Verge》網頁下的評論顯示：「 你可以說我是個『盧德分子』（luddite，指反對進步科技者），但這些桌遊的全部意義在於教孩子如何做數學、處理現金和數錢。現在的孩子永遠不會學習或練習基本的算術......」