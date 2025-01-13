「大富翁」背後暗藏玄機？曾是神級越獄神器！助超2萬人逃出生天

相信有不少人都玩過大富翁，每次不小心踩到「即時入獄」是否都會不禁哀嚎一番呢？但其實大家又知不知道，大富翁於第二次世界大戰時，卻是近20,000個盟軍士兵的「救命稻草」，協助他們逃離德國的戰俘營，到底它是怎樣協助士兵呢？



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於二次世界大戰期間，有很多英國飛行員都被捉到德國的戰俘營監獄。為了能夠救出收俘虜的士兵，英國特勤局軍情局（MI9）1939年聘用了克里斯托克里斯托弗·克萊頓·赫頓(Christopher Clayton Hutton)。他是一士兵、記者和發明家，專門負責協助受俘虜士逃離監獄。

赫頓曾經試過很多不同逃生的想法，包括將地圖縫在制服上、可以藏在鈕扣背後的指南針、帶有圖案的毛毯等等，但隨著一個個工具被營中獄警發現，他要不停思考新的方法。Waddington公司所製作的「大富翁」遊戲中包含棋盤、地圖、骰子、金錢等等的工具，能夠讓其更容易將逃生用品藏於內，而且當時只有這公司擁有將圖案印在布上的技術。於是，赫頓便找上Waddington公司幫忙。

圖自WW2 Escape Lines Memorial Society

1941年，赫頓便和Waddington合作，將能夠協助士兵們逃生的逃生包，隱藏在大富翁遊戲內的棋盤上。逃生包包括印有挪威、瑞典、德國、法國和意大利等國家的絲綢地圖，還有刀、金屬銼、微型指南針、繩子和真實的金錢。金錢能夠讓士兵用做賄賂管理員，而選擇使用絲綢地圖，是因它並不會像紙一樣，容易撕碎或溶解於水中，亦非常輕巧不佔位置，還有打開時亦不會有大的聲響，比較不會引起獄警注意。

而且每個大富翁內都會有特別的記號來分辨到底哪個地圖隱藏在內，以確保傳遞正確的逃生地圖給正確的戰俘。他們都以句號標誌＂。＂的位置來分辨，例如於棋盤內「梅費爾站」後出現標誌的話，即代表是挪威、瑞典和德國的地圖，「免費停車」後的即是法國北部和德國地圖。

（圖自 red cross）

那到底他們是怎樣將大富翁運入到監獄中呢？沒想到比想像中容易，根據《日內瓦公約》，各國需要為戰俘提供食物等日常所需物品，慈善機構大多會以包裹形式將物品傳給戰俘。當時他們假冒慈善機構，將大富翁送進戰俘營內，而德軍認為這些遊戲能夠有助分散戰俘注意力，減少逃跑的機會，因而默許送給營內戰俘。據估計，有超過20000為士兵成功透過大富翁逃出生天，因為當時他們逃出時身上擁有地圖、指南針等等隱藏在大富翁內裡物品。戰後，英國政府一直對計劃保密，直至1980年代才將此秘密公開，大家對「大富翁」會否多一分敬意呢?