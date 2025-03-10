BBC：運油船與貨船在北海相撞致大火　現場濃煙密佈｜有片

英國廣播公司（BBC）3月10日報道，一艘運油船與一艘貨船在英格蘭東北海岸對出的北海（North Sea）相撞，兩艘船都發生大火，現場濃煙密佈。據報道，32名船員獲救上岸，暫時未知道是否有人員傷亡。



網上流出運油船與貨船在北海相撞的現場畫面：

據BBC報道，兩艘船在東約克郡（East Yorkshire）海岸附近相撞。

報道指，英格蘭海岸警衛隊已派出一架救援直升機以及來自多個地區的救生艇前往救援。

海岸警衛隊還派遣了一架定翼飛機和具有滅火能力的船隻前往現場。

網上流出兩艘船在北海相撞後的現場畫面：

英國皇家國家救生艇協會（Royal National Lifeboat Institution，RNLI）在最新聲明中表示，碰撞發生後，兩艘船皆有人棄船逃生，並表示兩艘船都有起火跡象。

報道指，肇事的兩艘船分別是「斯特納完美無瑕」（The Stena Immaculate）和「索隆」（Solong）號。

「斯特納完美無瑕」事發時正從希臘駛往英國，該運油船由瑞典一間企業擁有，由一間美國物流公司管理，隸屬於美國政府旗下一個計劃，可以在武裝衝突或國家緊急狀態期間軍隊提供燃料。