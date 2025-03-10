英官員指英國不考慮徵兵　但需適應新現實

拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）周日（3月9日）敦促歐洲國家效仿拉脫維亞，「絕對」實行徵兵制。英國內閣辦公室部長麥法德（Pat McFadden）同日表示，英國不考慮徵兵，但表示英國需要適應新的現實，未來可能會再因應新的現實而採取其他措施。



麥法德接受天空新聞（Sky News）訪問時稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）比他的前任都更加強調歐盟需要加強自身防務，英國必須認清這個時刻和世界已經改變。

圖為2024年5月10日，美國陸軍傘兵和英軍阿帕奇AH-64直升機在愛沙尼亞（Estonia）努爾姆西（Nurmsi）進行快速反應軍事演習。（Reuters）

麥法德表示：「我們不考慮徵兵，但當然我們已宣布大幅增加國防支出。」他指，對英國而言重要的時不能依據「舊的設想」運作，而未來可能需要採取其他措施，來應對新的現實。

當被問及 「新現實」是否包括擴軍時，麥法德表示政府還未有結論，他補充指，三年來俄烏戰爭反應了「網絡、無人機、情報運用等戰場的變化有多迅速」，認為現在國防支出不會再像10年前一樣。