敘過渡政府與庫爾德「敘利亞民主力量」整合進國家機構達協議

敘利亞總統府3月10日宣布，過渡政府已與敘利亞庫爾德武裝組織領導的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF，又譯敘利亞民主軍）簽署協議，同意讓敘利亞民主軍加入國家機構。



據路透社報道，敘利亞過渡政府總統領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa）與敘利亞民主軍領導人阿卜迪（Mazloum Abdi）舉行了會議，並就一項協議進行談判。該協議規定將敘利亞民主軍控制的敘利亞東北部民事和軍事機構併入國家治理框架內，包括邊境口岸、機場以及敘利亞東部的油氣田。

2025年3月10日，敘利亞過渡政府總統領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa）在簽署協議當日接受採訪。（Reuters）

在協議簽署後，阿卜迪在社交平台X上發貼文稱，該協議代表着「建造新敘利亞的真正機會」。他表示，SDF正與敘利亞過渡政府合作，以確保過渡階段能反映敘利亞人民對正義和穩定的渴望。

該協議將於今年底前實施，但並未具體說明如何將SDF的軍事行動納入敘利亞國防部，這是迄今為止談判的主要癥結。