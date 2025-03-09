敘利亞新政府鎮壓效忠前總統教派　2天逾1000人喪生

路透社引述戰爭監測機構周六（3月8日）稱，敘利亞新伊斯蘭統治者的武裝人員和在逃前總統阿薩德（Bashar al-Assad）所屬的阿拉維教派（Alawite）戰士在敘利亞沿海地區發生衝突，持續2天，已造成1000多人死亡。



敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights）表示，傷亡者包括745名平民、125名敘利亞安全部隊成員和148名效忠阿薩德的戰士。

該組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdulrahman）表示，阿拉維派大本營的賈卜萊（Jableh）、巴尼亞斯（Baniyas）及其周邊地區發生的大規模殺戮，是敘利亞持續13年的內戰中最嚴重的暴力事件。他說，受害者包括阿拉維派少數民族的婦女和兒童。

敘利亞總統巴沙爾阿薩德（左）逃亡俄羅斯。（GettyImages）

新政府周四開始鎮壓他們口中的這場初期叛亂。一名敘利亞安全官員表示，數十名安全部隊成員在與武裝分子的激烈衝突中喪生。

官員承認行動中存在違法行為，並將此歸咎於那些試圖在混戰中支持官方部隊或犯罪的無組織平民和武裝人員。

2025年3月7日，一支軍事車隊前往拉塔基亞（Latakia），參加在阿勒頗與前總統阿薩德（Bashar al-Assad）有關的武裝分子的戰鬥。（Reuters）

國防部消息人士周六向國家媒體表示，新設立的緊急委員將把任何被發現不服從軍事指揮部命令的人交給軍事法庭。

據路透社此前報道，暴力事件中一個村莊有數十名阿拉維派男子被處決。