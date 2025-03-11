日本東北新幹線列車「甩卡」事件　JR東日本：3.14起恢復連結運行

日本一列東北新幹線列車3月6日行駛時突然「甩卡」，是同一路線在半年內再次發生同類後，JR東日本一度宣布暫停所有連結運行的班次，但在11日宣布，將在14日陸續連結運行服務。



日本放送協會（NHK）11日報道，JR東日本當日會見傳媒，決定在14日開始陸續恢復連結運行，並預計列車服務在15日完全恢復正常。

2025年3月6日上午，一輛由E6及H5系組成的東北新幹線列車在上野至大宮之間行駛時「甩卡」，列車隨後即時停駛。（NHK截圖）

事發於6日早上，一列由JR北海道H5系與JR東日本E6系組成的17卡「隼・小町21號」列車於上午11時20分從東京站出發，10分後駛至上野至大宮站路段期間發生意外。兩列列車事後分別駛至大宮站疏散乘客，近280班列車被迫取消或延遲，超過15萬人受影響。

JR東日本7日宣布，當天及8日的東北、山形及秋田新幹線取消連結運行模式，使用山形及秋田新幹線的乘客需要分別在福島及盛岡轉車，部分班次亦要取消。

受到這個安排影響，東北新幹線的列車座位數目變相大幅減少，沿線多個車站的售票處出現長長的查詢或更改車票的人龍；月台擠滿候車乘客，即使成功上車，部分乘客則需要站在走廊。

今次是繼去年9月以來，東北新幹線再有列車甩卡事件，JR東日本指兩次事件都涉及運用於「小町」（こまち，Komachi）E6系列車，但認為這次故障的情況或與上次不同，推斷是連結裝置的電力系統故障。

日本國土交通省的運輪安全委員會已經循重大意外方向調查事件，內閣官房長官林芳正稱，當局已指示JR北海道及東日本找出原因及採取補救措施，徹底採取安全對策。