日本東北新幹線車廂甩卡 JR停駛連結列車載客量急減 交通大混亂
撰文：TVBS新聞網
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日本東京往秋田和新函館新幹線連結列車日前意外甩卡斷開，而且去年同款列車也出事，JR東日本宣布連結列車停運至少到14日，15日才會公布是否繼續延期。
平常一趟路就可以到目的地，現在不少旅客得在中途轉車，也讓部分車站突然人潮暴增，民眾拿著行李趕往另一個月台換乘。
「搭乘『翼號（つばさ，Tsubasa）列車』需要換乘的民眾，請前往第5號月台等待發車。」福島站車站廣播響起，不少人拿著大包小包跑起來，不快點可能搭不上車。東北及山形新幹線的福島車站，人潮異常暴增，但不只這裏。
埼玉縣的大宮站，不要說空出座位，連站票都塞到門口。據NHK報道，大宮站月台上東北新幹線影響持續，往仙台的月台上乘客大排長龍。
日前東北新幹線，由「隼號」（はやぶさ，Hayabusa）和「小町號」（こまち，Komachi）連結而成的列車突然車廂甩卡分離，其後JR東日本宣布暫停連結列車營運，導致通勤大亂。
原本要從東京到山形，可以直接搭車前往；原本搭JR往秋田或是新函館北斗，列車經過盛岡就會分離，但現在民眾得自行到月台轉乘，人擠人的場面、嚇壞等車乘客。
有乘客表示：
車廂擠得滿滿的很擁擠，連座位區都站滿了人，這麼擁擠還是第一次看到，車票已經售罄，座位全滿，聽說是從傍晚開始的。
目前連結列車延長停駛到14日。由於去年9月同款的列車（編按：當時是JR東日本的E5+E6系新幹線，今次則是JR北海道的H5+JR東日本的E6系列車）就曾發生過甩卡意外，運輸委員會也派員釐清出事原因。鐵道事故調查官足立雅和指出：
針對維修方式以及車輛本身的結構，要徹底查明原因，希望提出防止再次發生的對策。
不過接下來幾天，預計每天會減少2.7萬個座位，恐讓交通更加不便。
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