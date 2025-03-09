日本東北新幹線車廂甩卡　JR停駛連結列車載客量急減　交通大混亂

日本東京往秋田和新函館新幹線連結列車日前意外甩卡斷開，而且去年同款列車也出事，JR東日本宣布連結列車停運至少到14日，15日才會公布是否繼續延期。



平常一趟路就可以到目的地，現在不少旅客得在中途轉車，也讓部分車站突然人潮暴增，民眾拿著行李趕往另一個月台換乘。

2025年3月6日上午，一輛行駛於日本上野至大宮之間的東北新幹線列車一節車廂連接處於發生斷裂，列車隨後即時停駛。（NHK截圖）

「搭乘『翼號（つばさ，Tsubasa）列車』需要換乘的民眾，請前往第5號月台等待發車。」福島站車站廣播響起，不少人拿著大包小包跑起來，不快點可能搭不上車。東北及山形新幹線的福島車站，人潮異常暴增，但不只這裏。

埼玉縣的大宮站，不要說空出座位，連站票都塞到門口。據NHK報道，大宮站月台上東北新幹線影響持續，往仙台的月台上乘客大排長龍。

日前東北新幹線，由「隼號」（はやぶさ，Hayabusa）和「小町號」（こまち，Komachi）連結而成的列車突然車廂甩卡分離，其後JR東日本宣布暫停連結列車營運，導致通勤大亂。

圖為JR東日本的E5（左）及E6系（右）新幹線列車，畫面內為列車連結處，圖片攝於2019年4月的東京站。 （Getty Images）

原本要從東京到山形，可以直接搭車前往；原本搭JR往秋田或是新函館北斗，列車經過盛岡就會分離，但現在民眾得自行到月台轉乘，人擠人的場面、嚇壞等車乘客。

有乘客表示：

車廂擠得滿滿的很擁擠，連座位區都站滿了人，這麼擁擠還是第一次看到，車票已經售罄，座位全滿，聽說是從傍晚開始的。

日本東北新幹線2024年9月19日發生意外，一輛新幹線列車出現車廂分離事故（影片截圖）

日本東北新幹線2024年9月19日發生意外，一輛新幹線列車出現車廂分離事故（影片截圖）

目前連結列車延長停駛到14日。由於去年9月同款的列車（編按：當時是JR東日本的E5+E6系新幹線，今次則是JR北海道的H5+JR東日本的E6系列車）就曾發生過甩卡意外，運輸委員會也派員釐清出事原因。鐵道事故調查官足立雅和指出：

針對維修方式以及車輛本身的結構，要徹底查明原因，希望提出防止再次發生的對策。

不過接下來幾天，預計每天會減少2.7萬個座位，恐讓交通更加不便。

【延伸閱讀】日本新幹線變摔角擂台 8女通道大混戰 車票叫價3000元仍秒殺（點圖放大瀏覽）：

+ 15

延伸閱讀：

日本新幹線出包！行駛間2車廂脫鉤分離 東京至新青森緊急停駛

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】