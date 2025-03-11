美國猶他州擬禁止公共飲用水加氟化物　將成全國首例

儘管遭到牙醫和國家衛生組織的廣泛反對，美國猶他州共和黨籍州長考克斯（Spencer Cox）3月10日確認，他將簽署法案禁止州內市政府決定是否將氟化物（fluoride）加入供水系統，使當地即將成為全美第一個禁止在公共飲用水中添加氟化物的州。



美媒報道，考克斯指出，他和許多猶他州人一樣，都在飲用水不含氟的環境下長大、養育下一代。

2024年7月24日，美國猶他州長考克斯（Spencer Cox）在法國出席記者會時回答記者提問。（Getty）

考克斯表示：「很多人大概會以為，那一半喝無氟飲用水的猶他州人牙齒一定很差，事實卻不然。」因此，州政府不應在此事上，對人民做出硬性的規定。

推動這項法案的州議員則認為，飲用水添加氟太費成本。而提案人Stephanie Gricius甚至承認，在飲用水加氟化物有其好處，但加不加應是「個人選擇」。

2025年3月10日，美國猶他州共和黨籍州長考克斯（Spencer Cox）確認，他將簽署法案，禁止州內市政府決定是否將氟化物（fluoride）加入供水系統，使當地成為全美第一個禁止在公共飲用水中添加氟化物的州。圖為猶他州鹽湖城一個公園內的公共飲水機。（鹽湖城政府網站）

美國疾病控制和預防中心（CDC）則指，牙齒在正常情況下，礦物質會自然磨損，而氟化物可強化牙齒，因此在飲用水裏面添加少許氟化物能減少蛀牙。