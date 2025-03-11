發帖力挺Elon Musk 特朗普：明天就買輛全新Tesla
撰文：張涵語
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在最近打擊Tesla的抗議活動和該公司股價暴跌的背景下，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月10日表示，他將購買一輛全新的Tesla汽車，以表示對其盟友馬斯克（Elon Musk）的支持。
特朗普在社交平台Truth Social的一篇帖文中為馬斯克辯護，稱他承擔風險來幫助國家，而且做得「非常出色」。特朗普還稱：「明天早上我要買一輛全新的Tesla，以表示對埃隆·馬斯克的信心和支持，他是一位真正偉大的美國人。」馬斯克後在社交平台X上感謝總統對自己的支持。
馬斯克所領導的「政府效率部」（DOGE）在特朗普的要求下，大規模削減聯邦勞動力和支出，此舉引發美國各地出現針對Tesla的抗議。紐約市曼哈頓Tesla經銷店3月1日發生示威活動，抗議Tesla行政總裁馬斯克進行的裁員行動。
大批抗議者還湧入佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville）、亞利桑那州圖森（Tucson）等城市的Tesla展廳，阻塞交通，高喊口號並揮舞「燒毀特斯拉：拯救民主」和「美國不要獨裁者」的標語。
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