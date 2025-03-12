葡萄牙國會通過不信任動議 執政不足1年蒙特內格羅政府倒台
撰文：官祿倡
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葡萄牙國會周二（3月11日）以142票贊成對88票反對，通過總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）的不信任動議，由他領導的政府在執政11個月後倒台，預料最早或在5月11日或18日提前舉行大選。
路透社報道，葡萄牙反對派質疑蒙特內格羅在參政前創立的公司Spinumviva與其他企業存在利益輸送，令蒙特內格羅獲得不法收益，要求國會對此進行調查。
蒙特內格羅對此予以否認，強調反對派說謊，彭博社報道指他在上周四（3月6日）對此提請不信任動議，國會在11日進行投票表決。
現任政府隨國會表決後轉為看守政府，總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）將決定未來是解散國會重選還是解散並重選政府，他指新一輪大選將在5月中旬舉行。
蒙特內格羅在2021年創立Spinumviva，他之後在2022年將公司的所有權移交給妻子與兒子，並在今年3月公布此事。根據葡萄牙法律，夫妻婚後所得資產屬於雙方共同所有，他移交公司的所有權或涉嫌轉移非法資產。
葡萄牙在去年3月舉行國會選舉，蒙特內格羅擔任黨魁的中間偏右的社會民主黨（Partido Social Democrata，PSD）勝選，他得以在去年4月就職。
PSD所在的執政黨團民主聯盟（Democratic Alliance，AD）還在國會230席中佔有80個席位。但蒙特內格羅在今年2月以來，因涉嫌與旗下公司或存在利益輸送一直面臨外界質疑。
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