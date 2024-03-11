葡萄牙國會選舉｜民主聯盟宣布獲勝 執政社會黨魁承認落敗
撰文：洪怡霖
出版：更新：
葡萄牙國會選舉3月10日已點算99%選票，但結果仍難以預測。出口民調顯示，執政社會黨（Socialist Party，PS）與中右翼的民主聯盟（Democratic Alliance）得票率相近。路透社報道，社會黨黨魁桑托斯（Pedro Nuno Santos）承認社會黨在大選中落敗，而民主聯盟領袖蒙特內格羅（Luis Montenegro）則宣布，民主聯盟獲得勝利。
蒙特內格羅強調，不會依賴極右翼政黨夠了（Chega）執政。
截至10日晚，選舉官員已點算99%選票，而來自海外選民的計票結果仍在等候當中。完成最終計票可能需要幾天時間，由蒙特內格羅領導、右傾的的民主聯盟暫以28.7%的支持率僅領先438票。
夠了黨以超過18%的選票位列第三，很可能在選後扮演造王者角色。
由於未能取得絕對多數議席，民主聯盟未來可能需要與極右翼展開談判。不過民主聯盟目前仍排除與「夠了」達成任何協議的可能，這恐伯會導致政府不穩定。
夠了黨獲得超過18%選票，看起來似乎可望獲得比上次大選更多一倍選票。在2022年初舉行的上次大選當中，夠了黨僅拿下7.2%選票。
葡萄牙10日國會選舉 民調顯示右翼佔優 極右黨「夠了」或成關鍵UNRWA負責人訪中東3國求資助 西班牙及葡萄牙宣布額外撥款葡萄牙總理涉貪污辭職葡萄牙國會選舉社會黨民主聯盟勢均力敵 極右翼夠了黨料成造王者