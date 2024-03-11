葡萄牙國會選舉｜民主聯盟宣布獲勝　執政社會黨魁承認落敗

葡萄牙國會選舉3月10日已點算99%選票，但結果仍難以預測。出口民調顯示，執政社會黨（Socialist Party，PS）與中右翼的民主聯盟（Democratic Alliance）得票率相近。路透社報道，社會黨黨魁桑托斯（Pedro Nuno Santos）承認社會黨在大選中落敗，而民主聯盟領袖蒙特內格羅（Luis Montenegro）則宣布，民主聯盟獲得勝利。



葡萄牙國會選舉：社會黨黨魁桑托斯（Pedro Nuno Santos）2024年3月11日承認社會黨在大選中落敗。圖為他10日在里斯本（Lisbon）投票。（Reuters）

蒙特內格羅強調，不會依賴極右翼政黨夠了（Chega）執政。

截至10日晚，選舉官員已點算99%選票，而來自海外選民的計票結果仍在等候當中。完成最終計票可能需要幾天時間，由蒙特內格羅領導、右傾的的民主聯盟暫以28.7%的支持率僅領先438票。

夠了黨以超過18%的選票位列第三，很可能在選後扮演造王者角色。

由於未能取得絕對多數議席，民主聯盟未來可能需要與極右翼展開談判。不過民主聯盟目前仍排除與「夠了」達成任何協議的可能，這恐伯會導致政府不穩定。

夠了黨獲得超過18%選票，看起來似乎可望獲得比上次大選更多一倍選票。在2022年初舉行的上次大選當中，夠了黨僅拿下7.2%選票。