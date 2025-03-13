美參議院民主黨人反對臨時撥款法案　政府停擺風險加劇

美國共和黨掌控的聯邦眾議院日前以微弱優勢通過臨時撥款法案，決定以現有支出水準維持聯邦政府運作至9月30日，即2025財政年度結束為止。民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）3月12日強調，民主黨將阻止臨時撥款法案，意味共和黨很大機會還差8票才能取得足夠的票數通過。舒默同時敦促共和黨考慮縮短撥款延期期限，以便國會談判人員有更多時間考慮兩黨共同推動的方案。



眾議院本周二通過了共和黨提出的臨時撥款議案，該法案將政府經費延長至9月30日，維持2024財年支出水準，且包含多項關鍵變更，如削減130億美元非國防支出、增加60億美元軍事支出、為邊境執法分配額外資金及進一步削減國稅局執法資金等。

民主黨人批評這項法案充斥着共和黨人的意識形態，讓人無法接受。其中，最具爭議的一項條款是，限制國會阻止特朗普動用緊急經濟權施加關稅的權限。他們又指，該法案若獲得通過，將允許特朗普政府挪用專門用於遏制芬太尼流入的資金來大規模遣返移民。

民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）已經表明，民主黨將阻止臨時撥款法案。（Reuters）

由於眾院通過這項法案後宣布休會離開，因此參議院接下來只能選擇通過法案或投票阻止，而不能針對法案內容進行修改。

假如有關的臨時撥款法案最終於15日不獲通過，將導致政府關門，並造成200多萬政府員工被迫放無薪假，這不僅會影響基層公務員生計，並直接影響數百萬美國人的生活，也可能讓民主黨承擔部分政治責任。

另外，一旦政府關門，總統將獲得更大權力，民主黨參議員希肯盧珀（John Hickenlooper）警告：「政府關門反而會給總統更多權力。他可以決定哪些部門開放、哪些關閉，如何支配資金，就像國王一樣擁有絕對控制權。」